OFICIAL Plecare de ultima ora de la Rapid * Jucatorul adus cu surle si trambite a ramas liber de contract

Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 29 ianuarie 2025, 12:33 / Actualizat miercuri, 29 ianuarie 2025 12:50Rapid a anuntat ca s-a despartit de Florent Hasani (27 de ani), mijlocasul ofensiv adus in Giulesti in urma cu un an.Hasani, care a marcat doar un gol la Rapid, a ramas liber de contract. Kosovarul pe care Dan Sucu, actionarul majoritar al echipei, a platit 300.000 de euro nu fusese luat in cantonamentul din Dubai, iar despartirea de el era doar o chestiune de timp.DecesPrima ... citește toată știrea