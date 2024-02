OFICIAL Plecare la Rapid * Jucatorul si-a luat la revedere de la colegi: "Sa-mi opriti o medalie de campion"

Articol de Romeo Ene - Publicat luni, 26 februarie 2024, 17:39 / Actualizat luni, 26 februarie 2024 19:29Rapid a anuntat astazi despartirea de Alexandru Ionita (29 de ani). Mijlocasul a plecat inca de zilele trecute in China, acolo unde va evolua pentru Yunnan Yukun, formatie din liga a doua.Giulestenii au anuntat prin intermediul retelelor de socializare despartirea de jucatorul pe care Cristiano Bergodi (59 de ani), antrenorul lui Rapid, nu s-a bazat in acest inceput de an. ... citește toată știrea