OFICIAL Plecare-soc de la Universitatea Craiova: "A fost vandut in Grecia"

Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 04 iulie 2024, 16:10 / Actualizat joi, 04 iulie 2024 16:53Pyry Soiri (29 de ani) a plecat de la CS Universitatea Craiova. Oltenii au anuntat ca l-au vandut in Grecia, la Athens Kallithea.Fundasul dreapta finlandez a fost adus de Craiova in ianuarie, liber de contract dupa despartirea de Helsinki. A stat in Banie doar jumatate de an, iar acum a fost vandut la Athens Kallithea, nou-promovata in prima liga din Grecia.CSU Craiova s-a despartit de Pyry ... citește toată știrea