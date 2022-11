OFICIAL Prima conferinta de presa a noului antrenor de la FCSB: "Si daca ma chema Mourinho, tot apelam la Pintilii" + A recunoscut ca "asista" la antrenamente

Articol de Catalin Stroia - Publicat miercuri, 30 noiembrie 2022, 14:37 / Actualizat miercuri, 30 noiembrie 2022 14:51Oficial, Leonard Strizu (55 de ani) este noul antrenor principal al FCSB-ului. El a sustinut conferinta de presa premergatoare meciului cu FC Botosani de joi (19:00)."Am foarte mare incredere in baieti, deoarece la toate antrenamentele la care am asistat, am observat ca au pofta. In ultimele doua meciuri, au jucat foarte bine. Ma simt confortabil in aceasta pozitie, patronul ... citeste toata stirea