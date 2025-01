Oficial Prima plecare a iernii de la Rapid

Articol de Laura Soica - Publicat miercuri, 01 ianuarie 2025, 19:48 / Actualizat miercuri, 01 ianuarie 2025 20:34Rapid a anuntat ca l-a imprumutat pe portarul Bogdan Ungureanu (17 ani) la Corvinul Hunedoara pana in vara.Bogdan Ungureanu a prins doar un meci in tricoul Rapidului in acest sezon, partida din Cupa cu CFR Cluj. De cand a fost promovat la echipa mare, adica in iarna trecuta, portarul a fost folosit doar in 6 partide disputate de giulesteni.RAPIDRapid a facut prima achizitie ... citește toată știrea