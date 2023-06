Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 25 iunie 2023 12:13 / Actualizat luni, 26 iunie 2023 01:19Andrei Prepelita e pus pe fapte mari la FC Buzau si a inceput deja campania de achizitii la clubul care-si propune promovarea in prima liga in sezonul urmator. Tehnicianul a adus doi fotbalisti pe care i-a antrenat in trecut la FC Arges, goalkeeper-ul Alexandru Greab (31 de ani) si mijlocasul Ionut Serban (31 de ani).Instalat saptamana aceasta in "Crang", Prepelita a inceput sa lucreze deja ... citeste toata stirea