OFICIAL Primul transfer al lui Marius Croitoru la FC Arges: "Bine ai venit, Mario!"

Articol de GSP - Publicat marti, 06 decembrie 2022, 14:42 / Actualizat marti, 06 decembrie 2022 14:52FC Arges a perfectat primul transfer din "era Marius Croitoru". Pitestenii l-au prezentat oficial pe fundasul central croat Mario Zebic (26 de ani), ultima oara in Polonia, la Korona Kielce, cu care a promovat pe prima scena.Cu un sezon mult sub asteptarile trasate de conducere la startul sezonului, FC Arges cauta deja sa se intareasca pe posturile considerate deficitare de Croitoru. In ... citeste toata stirea