OFICIAL Rapid a mai transferat un jucator de la CFR Cluj: "Am semnat cu un club de mare traditie"

Articol de GSP - Publicat vineri, 17 iunie 2022, 14:51 / Actualizat vineri, 17 iunie 2022 15:04Rapid a anuntat transferul fundasului stanga Florin Stefan (26 de ani), care a evoluat in ultimul an la CFR Cluj.Dupa doar un an petrecut la CFR Cluj, in care a adunat 11 aparitii si a devenit campion, Florin Stefan schimba echipa.Fostul international U21 a semnat cu Rapid, pentru care va juca pana in vara lui 2024."Un nou membru in Familia Rapid. Florin Stefan va evolua pentru Rapid in ... citeste toata stirea