Articol de Eduard Apostol, Daniel Grigore - Publicat vineri, 09 iunie 2023, 09:11 / Actualizat vineri, 09 iunie 2023 10:11Rapid a anuntat in aceasta dimineata transferul fundasului dreapta german Christopher Braun (31 de ani), care in ultimul sezon a evoluat la CFR Cluj.Braun, neamt de origine ghaneza, a semnat un contract valabil doua sezoane, pana in vara lui 2025.