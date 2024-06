OFICIAL Rapid, primul transfer din "era Lennon" * Sucu l-a semnat pe capitanul unei echipe care a retrogradat!

Articol de Romeo Ene - Publicat vineri, 07 iunie 2024, 11:41 / Actualizat vineri, 07 iunie 2024 11:58Rapid a anuntat primul jucator pe care l-a transferat in aceasta vara. Este vorba despre Luka Gojkovic (24 de ani), mijlocas sarb, care a evoluat ultima data pentru Javor, formatie care a terminat pe locul 13 in Serbia si a retrogradat in urma unui baraj.Giulestenii au anuntat mutarea prin intermediul retelelor de socializare. Jucatorul a oferit si prima declaratie dupa ce a semnat cu Rapid. ... citește toată știrea