Articol de Adrian Jitea - Publicat miercuri, 08 noiembrie 2023, 16:44 / Actualizat miercuri, 08 noiembrie 2023 16:44Atacantul congolez Juvhel Tsoumou (32 de ani) a oferit primele declaratii in tricoul Rapidului.Rapid a intrat serios in lupta pentru titlu in Superliga si s-a intarit in compartimentul deficitar. Juvhel Tsoumou a fost adus de urgenta pentru a suplini absenta golgeterului Albion Rrahmani, accidentat.MERCATOIlie Dumitrescu nu exclude un transfer al lui Compagno la rivala din ... citeste toata stirea