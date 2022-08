OFICIAL | Raul Rusescu a semnat cu Concordia Chiajna. Perioada contractului si anuntul clubului ilfovean

Concordia Chiajna va avea un atac de top de acum inainte, cel putin in acest sezon.Echipa ilfoveana l-a adus in compartimentul ofensiv pe Raul Rusescu (34 de ani), golgheter al primei ligi din Romania in sezonul 2012-2013, pe cand era la FCSB (21 ani), acolo unde il avea si pe Azdren Llullaku (34 de ani), principal marcator al fotbalului romanesc in sezonul 2016-2017, pe cand activa la Gaz Metan Medias (16 goluri).Rusescu a semnat astazi un contract valabil un sezon cu Concordia si spera sa ... citeste toata stirea