OFICIAL Ricardo Grigore, prezentat la FCU Craiova. Durata contractului

Articol de GSP - Publicat vineri, 15 iulie 2022, 15:19 / Actualizat vineri, 15 iulie 2022 15:32FCU Craiova a anuntat transferul fundasului central Ricardo Grigore (23 de ani), de la Dinamo.Oltenii au anuntat astazi transferul stoperului Ricardo Grigore, fotbalist crescut de Dinamo si promovat la prima echipa a "cainilor rosii" in 2017.CFR CLUJEl e portarul dorit de Dan Petrescu la CFR Cluj * Are 40 de meciuri jucate in Serie ARicardo Grigore, oficial jucatorul celor de la FCU ... citeste toata stirea