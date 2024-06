OFICIAL S-a intors la CFR Cluj! Fostul dinamovist, anuntat de "feroviari": "Bine ai revenit in familia noastra"

Articol de Remus Dinu - Publicat vineri, 14 iunie 2024, 17:09 / Actualizat vineri, 14 iunie 2024 17:34Laurentiu Rus, 39 de ani, fostul mijlocas de la Dinamo, CFR Cluj si Poli Iasi, retras din activitate in 2021, revine in Gruia, de data aceasta in postura de oficial. Clujean la origini, acesta va ocupa functia de "secund" al lui Dan Petrescu pe banca "feroviarilor".Dan Petrescu isi consolideaza staff-ul in perspectiva noului sezon. Dupa ce au demarat in forta campania de transferuri, ... citește toată știrea