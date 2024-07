OFICIAL Sase intr-o zi! Clubul din Liga 2 s-a despartit oficial de nume grele din echipa: "Le dorim multa bafta"

Articol de David Marinescu - Publicat luni, 01 iulie 2024, 17:30 / Actualizat luni, 01 iulie 2024 18:14FC Arges, clubul care-si propune sa lupte pentru promovare in noul sezon, a renuntat la sase jucatori, despartirile fiind oficializate astazi. In aceeasi zi in care au anuntat transferurile lui Robert Moldoveanu si Marius Briceag, pitestenii s-au disponibilizat de sase dintre fotbalistii de baza din stagiunea precedenta.Nicolae Dica si noul presedinte al formatiei din Trivale, Dani Coman, ... citește toată știrea