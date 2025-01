OFICIAL Sepsi a facut anuntul * Inca un jucator a semnat pana in 2027

Articol de Laura Soica - Publicat sambata, 11 ianuarie 2025, 19:14 / Actualizat sambata, 11 ianuarie 2025 19:30Sepsi a anuntat ca fundasul dreapta Florin Stefan (28 de ani) si-a prelungit contractul cu echipa pana in vara anului 2027.Florin Stefan a ajuns la Sepsi in septembrie 2023 de la Rapid, insa a mai jucat pentru covasneni si in perioada 2018-2021.OFERTASanse mari sa plece! Jucatorul de play-off e dorit insistent in strainatate: "Suntem in negocieri"Florin Stefan si-a prelungit ... citește toată știrea