OFICIAL Sepsi a oficializat transferul fotbalistului de la CFR Cluj: "Contract pe 3 ani"

Articol de GSP - Publicat vineri, 27 mai 2022, 13:45 / Actualizat vineri, 27 mai 2022 14:06Sepsi Sfantu Gheorghe a anuntat in cursul zilei transferul fundasului stanga Rares Ispas. Acesta a fost cumparat definitiv de la clubul-mama, CFR Cluj. In ultimul sezon, Ispas fusese imprumutat de "feroviari" la gruparea din Covasna, unde a prins 28 de meciuri in toate competitiile."Clubul Sepsi OSK anunta faptul ca fundasul Rares Ispas a fost transferat definitiv. Jucatorul, in varsta de 21 de ani, a ... citeste toata stirea