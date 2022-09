OFICIAL Sepsi i-a adus inlocuitor lui Mitrea * Stoper din Polonia pentru Cristiano Bergodi

Articol de GSP - Publicat vineri, 02 septembrie 2022, 15:32 / Actualizat vineri, 02 septembrie 2022 16:05Sepsi a anuntat transferul lui Mark Tamas (28 de ani), fundas central maghiar, adus gratis.Tamas a jucat ultima data la Slask Wroclaw, in prima liga din Polonia. In sezonul trecut, el a bifat 10 meciuri in campionat. Transferul vine la 3 zile de la prezentarea lui Mitrea, fostul capitan si stoper al lui Sepsi, la CSU Craiova.NATIONS LEAGUEStranierii convocati de Edi Iordanescu pentru ... citeste toata stirea