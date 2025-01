OFICIAL Shayon Harrison, atacantul lui Poli Iasi, a fost prezentat la adversara din Superliga

Articol de Laura Soica - Publicat joi, 09 ianuarie 2025, 18:03 / Actualizat joi, 09 ianuarie 2025 18:18Shayon Harrison (27 de ani), atacantul de la Poli Iasi, a fost prezentat oficial la UTA. Acesta nu a marcat niciun gol in Superliga in acest sezon.Atacantul si UTA au batut palma inca de acum doua zile, insa mutarea a fost oficializata abia joi, 9 ianuarie.MEMEGlume in serie pe net cu David Popovici si CTP: o avalansa de imagini generate cu AI-ulShayon Harrison, prezentat oficial la ... citește toată știrea