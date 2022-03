OFICIAL | Steaua este a patra echipa calificata matematic in play-off-ul Ligii 2, cu o etapa inainte de final. Trupa lui Daniel Oprita va juca in acest turneu fara sa aiba dreptul de a promova in Liga 1

Steaua Bucuresti este, oficial, a patra echipa calificata matematic in play-off-ul actualului sezon de Liga 2, editia 2021-2022. Victoria cu Poli Iasi, 3-1 in Ghencea, si rezultatele inregistrate de contracandidate in aceasta etapa a 18-a au decis soarta echipei antrenate de Daniel Oprita.Clubul "militar" va evolua in play-off, insa nu va avea dreptul sa promoveze in Liga 1, deoarece nu indeplineste conditiile specificate in regulamentul FRF.Pentru celelalte doua locuri care duc in play-off ... citeste toata stirea