OFICIAL Steaua l-a transferat pe Mahrez * Doua mutari anuntate de "militari"

Articol de Remus Dinu - Publicat joi, 16 februarie 2023, 17:55 / Actualizat joi, 16 februarie 2023 18:28CSA Steaua Bucuresti nu are nici anul acesta drept de promovare in prima liga, dar asta n-o impiedica sa mute pe piata transferurilor. Ros-albastrii au oficializat joi mutarile lui Mahadi Mahrez Kayondo si Cosmin Ciocoteala, care au semnat cu liderul ligii secunde pentru sase luni.Oficialii primei clasate din Liga 2 au anuntat ca situatia contractuala a acestora va fi discutata din nou in ... citeste toata stirea