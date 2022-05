OFICIAL Stim ziua, ora si stadionul pe care se va disputa finala Cupei Romaniei

Articol de GSP - Publicat miercuri, 27 aprilie 2022, 17:15 / Actualizat miercuri, 27 aprilie 2022 17:23Finala Cupei Romaniei 2022 se va disputa pe noul stadion din Giulesti, joi, 19 mai, de la ora 20:30.Decizia a fost luata azi in cadrul Comitetului Executiv, informeaza frf.ro. Capitala a gazduit ultima finala de Cupa in 2018, cand, pe Arena Nationala, CSU Craiova trecea in ultimul act de Hermannstadt, scor 2-0.REACEsIEReplica acida pentru Petrescu: "Mi-ai dat de mancare, Dane?! Nu ti se ... citeste toata stirea