OFICIAL Transfer curios la CFR Cluj * Fundasul roman n-a fost pastrat de Steaua si n-a mai jucat de pe 11 mai

Articol de Romeo Ene - Publicat joi, 12 septembrie 2024, 13:41 / Actualizat joi, 12 septembrie 2024 13:58Costel Avram (22 de ani) este noul jucator al lui CFR Cluj. Formatia din Gruia a anuntat transferul fundasului central, prin intermediul canalelor oficiale. Ar trebui sa fie un inlocuitor pentru Arlind Ajeti (30 de ani), plecat la Bodrumspor.Mutarea surprinde la prima vedere, in contextul in care Avram a evoluat ultima oara pentru Alexandria, formatie care a retrogradat in Liga 3 la ... citește toată știrea