OFICIAL Transfer in Superliga: a semnat jucatorul crescut de PSG, cu 4 meciuri in Liga Campionilor

Articol de Maria Olteanu - Publicat marti, 25 februarie 2025, 13:31 / Actualizat marti, 25 februarie 2025 14:41James-Edward Manfred Lea Siliki (28 de ani), mijlocas central, este ultimul transfer efectuat de Gloria Buzau. Anuntul a fost facut de gruparea lui Eugen Neagoe in cursul zilei de marti. Jucatorul vine in Romania liber de contract.Ultima echipa pentru care James Lea Siliki a jucat a fost formatia turca Genclerbirligi, la care a activat in perioada februarie - iulie 2024. De atunci, ... citește toată știrea