OFICIAL Transfer in Superliga! Jovan Markovic schimba echipa dupa sase luni: "Sa-i uram bun venit!"

Articol de Romeo Ene - Publicat luni, 10 februarie 2025, 19:33 / Actualizat luni, 10 februarie 2025 19:33Jovan Markovic (23 de ani) este noul jucator al celor de la Otelul Galati! Atacantul schimba echipa din nou, dupa ce in vara fusese cedat de Universitatea Craiova la Hermannstadt, sub forma de imprumut.Tot sub forma de imprumut va evolua Markovic si la Otelul Galati, pana la finalul sezonului. Atacantul a fost macinat de accidentari in ultima perioada si nu a bifat decat patru meciuri in ... citește toată știrea