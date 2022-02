OFICIAL | Transfer interesant reusit de CFR Cluj! Dan Petrescu a adus un fotbalist crescut de o septupla campioana din Serie A

CFR Cluj a anuntat oficial transferul lui Raoul Mal, de la US Pistoiese, din Serie C.Miercuri, CFR Cluj a anuntat oficial transferul lui Raoul Mal, un fotbalist roman, nascut in Italia, de la Pistoiese.In varsta de 21 de ani, Mal s-a nascut la Trento in februarie 2000, din parinti romani, si si-a petrecut toata cariera pana acum in Italia.Mijlocasul ofensiv, care poate juca si in benzi, a fost crescut de Pro Vercelli, formatie care are in palmares sapte titluri in Serie A, intre anii 1908 si ... citeste toata stirea