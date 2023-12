Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 04 decembrie 2023, 18:00 / Actualizat luni, 04 decembrie 2023 18:42Farul a anuntat ca l-a vandut pe Enes Sali (17 ani), extrema stanga, la FC Dallas, in MLS.Anuntul vine la doua luni si jumatate dupa ce GSP a anuntat in exclusivitate ca Farul negociaza cu Dallas pentru transferul lui Sali. Jucatorul de 17 ani se va alatura noii echipe la inceputul anului viitor, dupa ce va obtine viza, MLS fiind oricum intrerupt de Sarbatori. Sezonul in curs se ... citeste toata stirea