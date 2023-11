Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 07 noiembrie 2023, 19:15 / Actualizat marti, 07 noiembrie 2023 20:38CSM Resita, locul 15 in liga secunda, si-a asigurat serviciile brazilianului Erico da Silva, un fotbalist cu state vechi in Liga 1. Ajuns la 34 de ani, fundasul central sud-american va bifa cea de-a cincea experienta din Romania.Fotbalistul care a evoluat mult timp pentru UTA, purtand tricoul "Batranei Doamne" intre 2020 si 2023, s-a despartit de aradeni in septembrie, iar acum si-a ... citeste toata stirea