OFICIAL U Cluj a facut anuntul: "Contract pana in vara anului 2026"

Articol de Laura Soica - Publicat luni, 30 decembrie 2024, 21:30 / Actualizat luni, 30 decembrie 2024 21:32U Cluj a anuntat oficial prelungirea contractului cu mijlocasul central Gabriel Simion (26 de ani) pana in 2026.Dupa ce cu putin timp in urma U Cluj a anuntat prelungirea contractului cu Dan Nistor, acum si intelegerea lui Gabriel Simion a fost prelungita tot pana in 2026.VOLUNTARIUluitor! Ovidiu Burca, dat afara dupa doar o lunaGabriel Simion ramane la U Cluj pana in ... citește toată știrea