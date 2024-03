OFICIAL U Cluj transfera si in luna martie * Portarul unei nationale va evolua pentru "studenti"

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 05 martie 2024, 14:37 / Actualizat marti, 05 martie 2024 15:14Universitatea Cluj a anuntat astazi transferul portarului Edvinas Gertmonas (27 de ani). Goalkeeperul lituanian a evoluat ultima data pentru Zalgiris, alaturi de care a cucerit trofee importante.Aflata pe locul 6 in Superliga si cu sanse mari la play-off, cu o etapa inainte de finalul sezonului regular, U Cluj se califica in play-off in cazul in care se va impune pe terenul lui Voluntari. ... citește toată știrea