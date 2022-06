OFICIAL Un international dat afara de UTA a semnat cu o nou-promovata: "Incepem ziua cu o veste excelenta!"

Articol de GSP - Publicat vineri, 17 iunie 2022, 11:28 / Actualizat vineri, 17 iunie 2022 11:33U Cluj l-a transferat pe fundasul lituanian Rolandas Baravykas (26 de ani), dat afara de curand de la UTA.Ardelenii continua sa se intareasca odata cu promovarea in Liga 1. I-au adus pe Andrei Pitian, Adrian Balan, Marius Briceag si Ovidiu Bic, acum au semnat cu Rolandas Baravykas, fundas lituanian care poate juca atat in stanga, cat si in dreapta apararii.MERCATOLovitura verii! Eric Bicfalvi, ... citeste toata stirea