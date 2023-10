A devenit oficiala. Despartirea dintre Unirea Dej si Dacian Nastai s-a infaptuit in aceasta dimineata, cu toate ca, din informatiile Liga2.ro, antrenorul s-a opus in prima faza.Numit in vara la carma echipei din Dej, Dacian Nastai se desparte de aceasta dupa noua jocuri in campionat si doua in Cupa Romaniei, lasand-o pe locul 18 din 20, cu 7 puncte acumulate in Liga 2.Dacian Nastai s-a despartit de Unirea DejUnirea Dej a anuntat miercuri dimineata "eliberarea din functie" a lui Dacian ... citeste toata stirea