Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 08 august 2023, 10:23 / Actualizat marti, 08 august 2023 10:27Universitatea Craiova a anuntat transferul mijlocasului sloven Jasmin Kurtic (34 de ani), fotbalist cu aproape 300 de meciuri jucate in Serie A, majoritatea la Atalanta.Kurtic a semnat un contract valabil un an, pana la finalul sezonului in curs, iunie 2024.INTERVIUMarcel Raducanu face pachet Superliga: "Andrei Ivan e mereu pe jos, Birligea e bun la arabi!". Vede "Steaua" campioana, ... citeste toata stirea