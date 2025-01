OFICIAL Unul dintre golgeterii Superligii a plecat * Anuntul oficial facut de club: "Au achitat clauza de reziliere"

Articol de Laura Soica - Publicat miercuri, 29 ianuarie 2025, 10:11 / Actualizat miercuri, 29 ianuarie 2025 10:23Petrolul a anuntat despartirea oficiala de atacantul Alexandru Tudorie (28 de ani), dupa ce clubul Wuhan Three Towns a achitat clauza de reziliere.Alexandru Tudorie a ajuns la Petrolul in iulie 2024, iar in acest sezon a devenit golgeterul echipei dupa ce a marcat 8 goluri in 19 meciuri jucate in Superliga. Atacantul a oferit si doua pase decisive.NumireFanii echipei din ... citește toată știrea