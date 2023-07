Articol de Alexandru Barbu - Publicat miercuri, 12 iulie 2023, 18:48 / Actualizat miercuri, 12 iulie 2023 19:11UTA a anuntat ca l-a transferat definitiv pe Albert Stahl (24 de ani, extrema stanga) de la Rapid, fotbalist imprumutat sezonul trecut de giulesteni la Arad.Stahl a semnat cu UTA un contract valabil pe un an, cu optiune de prelungire pentru inca un sezon. El a bifat un assist in 23 de aparitii pentru echipa lui Rednic in stagiunea 2022-2023.RapidSe face liniste in Giulesti! Nicu ... citeste toata stirea