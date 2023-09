Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 13 septembrie 2023, 19:07 / Actualizat miercuri, 13 septembrie 2023 19:29Valentin Esicu, fundasul celor de la Petrolul, si-a prelungit contractul cu "gazarii" pana in 2026. Formatia antrenata de Florin Pirvu a facut anuntul in cursul zilei de miercuri.Capitanul echipei si-a prelungit contractul cu Petrolul Ploiesti pana in 2026! Crescut in Academia Petrolului Ploiesti, Valentin Esicu a debutat pentru echipa mare in Liga a 3-a, parcurgand toate ... citeste toata stirea