OFICIAL Victorie URIASA pentru Simona Halep! TAS i-a redus suspendarea la 9 luni

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 05 martie 2024, 17:17 / Actualizat marti, 05 martie 2024 19:08Simona Halep (32 de ani) a primit o veste URIASA: TAS i-a redus pedeapsa la 9 luni, dupa audierile care au avut loc in perioada 7-9 februarie. TAS a publicat OFICIAL decizia, care a fost in unanimitate, 3-0, si care este DEFINITIVA!Simona Halep a castigat procesul cu ITIA la TAS! Suspendata 4 ani in septembrie 2023, pedeapsa Simonei Halep a fost redusa la 9 luni.HALEP, VICTORIE LA ... citește toată știrea