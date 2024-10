OFICIAL | Viitorul Pandurii Targu Jiu a fost exclusa din Liga 2. Cum arata noul clasament al campionatului, dupa anularea rezultatelor echipei gorjene

Federatia Romana de Fotbal, prin Comisia de Disciplina si Etica, a exclus din campionatul Liga 2, editia 2024-2025, clubul Viitorul Pandurii Targu Jiu, in urma a doua neprezentari la meciuri in decurs de zece etape, si, astfel, i-a anulat, conform regulamentului, rezultatele inregistrate in acest sezon.Din acest moment, clasamentul arata altfel, iar Liga 2 continua cu o echipa in minus, 21 in loc de 22, in fiecare etapa ramasa pana la finalul sezonului regular o formatie urmand sa stea, cea ... citește toată știrea