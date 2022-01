Oficialii lui CFR Cluj au o temere inaintea derby-ului cu FCSB + Informatii noi despre Alibec

Articol de GSP - Publicat luni, 17 ianuarie 2022, 11:46 / Actualizat luni, 17 ianuarie 2022 12:35Cristi Balaj (50 de ani), presedintele celor de la CFR Cluj, regreta ca "feroviarii" vor disputa primul meci din 2022 chiar in compania rivalei FCSB, principala urmaritoare din campionat.FCSB - CFR Cluj, primul derby din 2022, se joaca duminica, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro si in direct la Digi Sport, Look+ si TV Telekom Sport.Oficialul campioanei e de parere ca derby-ul cu FCSB vine ... citeste toata stirea