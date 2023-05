Articol de Vlad Rosu - Publicat sambata, 13 mai 2023, 11:15 / Actualizat sambata, 13 mai 2023 11:57Cristi Balaj (51 de ani), presedintele celor de la CFR Cluj, a anuntat ca Ciprian Deac (37 de ani) si Mario Camora (36 de ani) vor continua la gruparea din Gruia si sezonul urmator.Oficialul campioanei Romaniei a spus ca cei doi vor continua sa joace la CFR Cluj, avand in vedere faptul ca acestia au demonstrat ca mai pot evolua cu succes. Ciprian Deac mai are un an de contract cu CFR Cluj, iar ... citeste toata stirea