Articol de Vlad Rosu - Publicat vineri, 12 mai 2023, 07:52 / Actualizat vineri, 12 mai 2023 08:11Iulian Miu (47 de ani), oficialul celor de la Steaua Bucuresti, i-a dat replica lui Andrei Nicolescu, presedintele lui Dinamo, care a spus, joi seara, dupa victoria "cainilor" de la Galati, ca formatia din Ghencea "a trunchiat play-off-ul, pentru ca CSA isi da viata doar cu noi". Steaua nu are drept de promovare in Superliga nici in acest sezon.Fostul fundas al Stelei a spus ca oficialul lui ... citeste toata stirea