Olanda, calificata in premiera in finala Cupei Davis la 104 ani de la intaia participare! * Ce spune capitanul: "E vorba despre experienta"

Articol de Luminita Paul - Publicat sambata, 23 noiembrie 2024, 14:14 / Actualizat sambata, 23 noiembrie 2024 14:14Botic van der Zandschulp (29 de ani, locul 80 ATP) si Tallon Griekspoor (28 de ani, numarul 40 mondial) au dus Olanda in ultimul act al turneului final din Cupa Davis, dupa victoriile impotriva germanilor Daniel Altmaier, respectic Jan-Lennard Struff. Pana in 2023, batavii avansasera maximum pana in semifinale, in 2001.Jucatorii din echipa Olandei au prelungit sclipitor ceea ce ... citește toată știrea