Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 24 septembrie 2023, 23:08 / Actualizat duminica, 24 septembrie 2023 23:21Darius Olaru (25 de ani), capitanul de la FCSB, a analizat victoria cu Sepsi, scor 5-2.Autorul unui gol superb, voleu aproape de vinclu cu stangul, din afara careului, Olaru a explicat cum a trait faza pe care a reusit-o in minutul 11. In plus, considera ca adversarii au fost prea relaxati, de aici venind si diferenta de scor.+13 FOTOOlaru: "Noi am fost montati, ei au ... citeste toata stirea