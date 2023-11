Articol de Alexandru Barbu - Publicat duminica, 12 noiembrie 2023 23:40 / Actualizat luni, 13 noiembrie 2023 00:12FCSB a invins-o pe FCU Craiova, scor 2-1, si isi consolideaza pozitia de lider in Superliga. Darius Olaru (25 de ani), mijlocasul central al vicecampioanei, a explicat cum s-au motivat ros-albastrii in inferioritate numerica."Ma bucur ca am marcat si ca am castigat cele 3 puncte. Cum Andrea Compagno nu a putut sa joace, am executat eu penalty-ul. El e primul executant, eu al ... citeste toata stirea