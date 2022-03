Oleksandr Usyk, campionul mondial la categoria grea, s-a alaturat fratilor Klitschko si lupta sa apere Kievul

Articol de GSP - Publicat miercuri, 02 martie 2022, 15:38 / Actualizat miercuri, 02 martie 2022 15:39Oleksandr Usyk (35 de ani), boxer ucrainean, campion mondial la categoria grea, s-a inrolat in armata Ucrainei si lupta sa apere Kievul, dupa invazia dictata de Vladimir Putin.Usyk se alatura astfel fratilor Klitsckho, Vitali si Vladimir, fosti campioni mondiali la categoria grea, care lupta pe front pentru a apara capitala Ucrainei.RAZBOI IN UCRAINADezvaluire horror in Times: fratii ... citeste toata stirea