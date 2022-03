Billel Omrani (28 de ani) e aproape sa paraseasca Romania, in ciuda ofertelor pe care le are de la CFR Cluj si FCSB. Atacantul e in ultimele luni de contract cu CFR Cluj si e asteptat sa semneze in Coreea, la Alsan Hyundai, anunta presa din strainatate.Omrani, "nu" pentru CFR si FCSB. E asteptat sa semneze in strainatate si poate prinde nationala! Cu ce club s-a inteles Billel Omrani termina contractul cu CFR Cluj in iunie 2022 si are pe masa oferte clare din Gruia si de la FCSB. Fotbalistul ... citeste toata stirea