Articol de Andra Mocanu - Publicat duminica, 10 septembrie 2023, 13:00 / Actualizat duminica, 10 septembrie 2023 15:19Romanca Mara Gae (17 ani) a castigat, alaturi de rusoaica Anastasiia Gureva (18 ani) finala de junioare la dublu de la US Open in fata perechii japoneze Sara Saito/Nanaka Sato, scor 1-6, 7-5, 10-8.Adrian Cruciat, care in ultimii ani a colaborat cu Sorana Cirstea sau Mihaela Buzarnescu, se ocupa acum de pregatirea Marei, alaturi de Raluca Olaru. El a comentat succesul ... citeste toata stirea