Omul care a zburat cu vulturii prin Himalaya e optimist inainte de debutul Romaniei la EURO: "Batem Ucraina cu 2-1, Ianis si Stanciu marcheaza!"

Articol de Marius Margarit - Publicat duminica, 16 iunie 2024, 07:57 / Actualizat duminica, 16 iunie 2024 11:06Chiar si la numai o zi de la o operatie la picior, mergand in carje, Toma Coconea, parapantistul cunoscut in toata lumea, nu poate fi oprit.A venit din Parang la Cluj, la Sports Festival, pentru a le vorbi oamenilor despre ce inseamna sportul extrem, lupta cu recordurile, cu propriile limite, care, de fapt, nu exista. El e cea mai buna dovada. S-au schimbat reguli in acest sport, ... citește toată știrea