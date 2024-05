Omul-cheie de la Corvinul da de pamant cu sefii din Superliga: "Nu e posibil asa ceva"

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 24 mai 2024, 09:10Bogdan Apostu, agent FIFA apropiat de Corvinul si omul care a adus majoritatea jucatorilor din lotul echipei hunedorene, a avut un discurs dur la adresa conducatorilor echipelor din Superliga.Motivul? El crede ca echipele mari din prima liga nu au tratat serios Cupa Romaniei, care le-ar fi putut asigura un loc in Europa League. Corvinul a castigat Cupa si, desi e in Liga 2, va juca in turul 1 preliminar din a doua competitie ... citește toată știrea