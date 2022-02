Omul din spatele CS Universitatea Craiova sustine: "Daca Mititelu ne spunea ca da drumul la echipa, actuala CSU nu ar fi existat!"

Articol de GSP - Publicat luni, 07 februarie 2022, 09:43 / Actualizat luni, 07 februarie 2022 10:15Pavel Badea (54 de ani), directorul CS Universitatea Craiova, a relatat la GSP Live cum a luat viata clubul patronat in prezent de Mihai Rotaru. Fostul fotbalist al Craiovei sustine ca CSU nu ar fi fost infiintata daca Adrian Mititelu ar fi transmis ca are de gand sa-si inscrie echipa in Liga 2 in 2013.Sezonul 2013/2014 din Liga 2 le-a pus fata in fata pe CSU si FCU Craiova, in seria 2. ... citeste toata stirea